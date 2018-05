Ein Rad, ein Cello und eine Prise Freiheit

Passt ein Cello auf einen Radgepäckträger? Das tut es. Den Beweis hat Ida Riegels aus Dänemark bereits oft angetreten. Nun spielt sie im Musiksalon im Schloss Malberg.

Hummeln im Hintern: Davon hat Ida Riegels, Musikerin aus Kopenhagen, jede Menge. Die 35-Jährige fährt seit fünf Jahren um die Welt – mit ihrem Cello, einem Rad und dem festen Plan, sich inspirieren zu lassen. Auf ihren Touren hat sie ihr Instrument in einem roten Koffer auf dem Gepäckträger dabei. Das findet sie praktisch. „Da ich fit bin durch das Radfahren, kann ich mich besser auf die Musik konzentrierten.“

Musik, das sind für sie „10 000 Noten, die ich im Herzen trage“. Und diese präsentiert sie bei Zwischenstopps, an denen sie Konzerte gibt - mal geplant, mal ganz spontan. So spielt sie schon mal an warmen Abenden auf Plätzen, in Parks oder in der freien Natur. „Ich will die klassische Musik aus dem traditionellen Rahmen holen und sie zu einem Abenteuer machen“, sagt sie. Ihre Erfahrungen seien bereichernd, sagt sie. So fangen Menschen manchmal an zu tanzen zu ihrer Musik, ein anderes mal lauschen frisch Verliebte des Klängen des Cellos. Viel dabei hat sie nicht, ihr Rucksack ist zehn Kilo schwer. „Ich mag es, nur mit dem Nötigsten auszukommen“, erklärt sie.

Ihr Luxus sind die Freiheit und die neu gewonnenen Erfahrungen, die sie in ihrem Internet-Blog „1000 Kilometer Cello“ verarbeitet. Darin sind auch viele Fotos zu sehen, denn auf dem Cellokoffer hat sie eine Kamera montiert, und die Bilder des Tages lädt sie abends auf www.ida-riegels.dk hoch.

1000 Kilometer mit dem Cello? Schafft sie das? Da ist sie zuversichtlich, denn 2017 hat sie bereits eine 450 Kilometer lange Konzert-Tour mit dem Fahrrad und mit dem Cello auf Bachs Spuren von der Bachkirche in Arnstadt bis zur Marienkirche in Lübeck bewältigt. Und in diesem Jahr kommen gut 1000 Kilometer dazu, denn sie erkundet mit Rad und Cello den Rhein von seinen Quellen bis zu seiner Mündung. Auf der Tour spielt sie Musik auf einem Cello, das sie selbst gebaut hat. Seit 18. April ist sie unterwegs, um Inspiration am großen Fluss zu finden. Start war am 20. April in Tschamut an der Rheinquelle in den Schweizer Alpen. Am 15. Juni gibt sie das Abschlusskonzert der Tour in De Pier Hoek van Holland - da, wo der Fluss in die Nordsee mündet.

Doch vor der Tour ist nach der Tour. Denn schon jetzt plant die Dänin eine neues Abenteuer einem anderen Fluss entlang: Sie will auf 1000 Kilometern die Donau erkunden - oder vielleicht den Ganges. Egal wo es hingeht, die Riegelsche Glückformel lautet überall: ein Rad, ein Cello und eine Prise Freiheit. Die 35-Jährige ist einfach gerne unterwegs. „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, etwas anderes zu machen“, sagt sie. Denn ihre Touren seien „richtige Abenteuer“.

Dafür verzichtet sie auf ein festes Gehalt. Sie muss eben als freie Musikerin in Kopenhagen über die Runden kommen, wofür sie 60 bis 80 Konzerte pro Jahr gibt. Die Touren finanziert sie über Spenden und Sponsoren, die ihr Zugtickets zu den Startorten und zurück nach Kopenhagen spendieren. Hört sich locker-flockig an, doch die Musikerin findet, es sei „ganz schön viel Arbeit, alles selbst zu managen“. Entlohnt werde sie aber mit der Freiheit, „alles zu spielen, was ich liebe“. Und sie ergänzt: „Ich kann meine Musik mit Menschen teilen - solchen, die viel klassische Musik hören, und solchen, die noch nie ein Cello gesehen haben.“

Das wird ihr beim Konzert am Samstag, 2. Juni, in Malberg wohl kaum passieren. Denn es ist von langer Hand in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schloss Malberg geplant. Aber Moment mal, Malberg liegt doch nicht am Rhein. „Ach, das ist lustig“, sagt sie. Den Ort habe sie auf der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten bei Koblenz, wo sie am 1. Juni ankommen wird, mit einer Stadt in der Nähe verwechselt . Nachdem sie aber bereits via Internet Kontakt zu Bernhard Gies vom Förderverein Schloss Malberg aufgenommen . hatte, und er ihre Konzert-Idee ganz charmant fand, fragte er sie, ob sie nicht auch in der Eifel spielen wolle. Sie wollte.

Und Gies macht es möglich, indem er sie am Samstagmorgen in Koblenz abholt und am Sonntag zu ihrem Fahrrad in Koblenz zurückbringt. Denn am 4. Juni spielt sie schon wieder in Köln. „Ich freue mich unheimlich auf die Begegnung mit dieser besonderen und ganz sicher durch und durch sympathischen Person“, sagt Gies.

Die Freude ist ganz auf Ida Riegels’ Seite. Der kleine Abstecher nach Malberg wird wohl ganz nach ihrem Geschmack sein: überraschend und spontan. Eben perfekt für eine Musikerin mit Hummeln im Hintern.

Das Sonderkonzert mit Ida Riegels findet am Samstag, 2. Juni, 17 Uhr, im Musiksalon statt. Die Cellistin on the road spielt Werke von Bach, Tschaikowsky, Saint-Saëns sowie eigene Kompositionen. Eintritt frei. Spenden für die Musikerin sind erwünscht. Info und Blog:

www.ida-riegels.dk

FOTO: Ida Riegels / Picasa