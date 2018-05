Ein Schritt in Richtung Katastrophenschutz

Mit viel Eigenleistung und Unterstützung hat die Oberweiser Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ein neues Materiallager errichtet. Von Uwe Hentschel

(uhe) Darauf gehofft, irgendwann einmal in eigene Räume zu ziehen, hat die Oberweiser Ortsgruppe der DLRG schon lange. Bereits vor gut 20 Jahren gab es erste Überlegungen in diese Richtung. So wirklich konkret wurden die Pläne aber erst vor zwei Jahren: zum einen durch den Verkauf der bislang genutzten Unterkunft, zum anderen durch den gleichzeitigen Grundstückskauf neben der alten Schule.

Und da der Oberweiser Verein genau wie jede andere Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft bereits zu Beginn des Jahrtausends dazu aufgefordert war, den eigenen Bedarf zu ermitteln, lag ein erster Entwurf rasch vor. „So erschloss sich für uns die Möglichkeit, hier ein eigenes Materiallager zu errichten“, erklärt Bruno Leisen. Er ist Vorsitzender der Oberweiser Ortgruppe, die das Gebäude nach einjähriger Bauzeit vor wenigen Tagen feierlich in Betrieb genommen hat.