Eine Rockoper mit starker Aussage

Eine besondere Rockoper wird im Kulturkino in Vogelsang aufgeführt: „Unlimited“. In dem Stück geht es um Liebe, Hass, Verblendung und Wahrheit sowie um Konkurrenz und Freundschaft.

(red) „Unlimited“: So heißt die neueste Produktion des exArt-Musiktheaters des Franziskus-Gymnasiums Vossenack unter Leitung von Clemens Amendt. wird am Freitag, Samstag und Sonntag, 2., 3. und 4. März, in Vogelsang gezeigt, und zwar im Saal des 50er-Jahre-Kinos.

Die Geschichte passt nach Vogelsang, finden die Macher. Denn es geht um Hass, Menschenverachtung und Überlegenheitsdenken. Genau diese Eigenschaften waren die Basis der ideologischen Schulung in Vogelsang zur Zeit des Nationalsozialismus. Schließlich sollten hier die Nachwuchsführer der NSDAP ausgebildet werden.

Auch in der Geschichte von Alexis und Zoé in „Unlimited“ geht es um Eliten. Alexis besucht die Elitehochschule der MACs, Zoé die Elitehochschule der Illuis. Während Alexis bei den MACs darauf getrimmt wird, die Macht im digitalen, gen-optimierenden Zeitalter exzessiv und effektiv an sich zu reißen, fühlt sich Zoé bei den Illuis dazu berufen, die Welt fundamental zu retten.

Als Jahrgangsbeste müssen sie fortan an vorderster Front gegen die „verfeindete Welt“ der verhassten MACs und Illuis kämpfen, um sie letztlich zu vernichten. Doch es passiert, was nicht passieren darf: Anstatt sich zu hassen, verlieben sie sich ineinander und erkennen dabei, wie verblendet sie gelebt haben.

Erstmalig besteht das Ensemble nicht nur aus aktuellen und ehemaligen Schülern des Franziskus-Gymnasiums Vossenack, sondern ebenfalls aus professionell ausgebildeten Künstlern.

So wird Zoé von Kerstin Breuer dargestellt, die neben ihrer Band „Ich&mein Ego“ auch im DasDa-Theater in Aachen spielt. Lionel von Lawrence verkörpert die Rolle von Alexis und kommt aus der Operngesellschaft „The Fat Ladys“ zum exART Musiktheater.

Mit Karo Fruhner ist weitere Prominenz im Ensemble vertreten: Sie schlüpft in die Rolle der Tequila. Für die musikalische Komposition sowie die Musik-Produktion sind Markus Page und Marcel Stoffels verantwortlich, die Choreografien wurden mit Nicole Thieme eingeübt.

Vorverkauf: Forum Vogelsang IP, Sekretariat des Franziskus-Gymnasiums Vossenack, Casa Rustica in Vossenack, Geschenke Kessel in Roetgen, Buchladen in Simmerath, Edeka in Stolberg, Buchhandlung am Markt in Aachen-Brand und bei Geschenke Hilgers in Kleinhau. Erwachsene zahlen 19 Euro, und Schüler sowie Studierende 14 Euro. An der Abendkasse 16/21 Euro. Weitere Informationen auf www.vogelsang-ip.de und unter 02444/91579-0 sowie unter www.exartmusiktheater.de