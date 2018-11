später lesen Gesellschaft Einen neuen Sinn entdecken Teilen

(red) „Sinn statt Work-Life-Balance“ heißt es am Mittwoch, 28. November, ab 19 Uhr im Alibi-Second-Hand-Kaufhaus in Bitburg. In einem Vortrag geht es darum, den Arbeitsalltag zu betrachten und eine neue Perspektive zu finden.