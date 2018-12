später lesen Vereine Jahreskonzert im Jugendheim Teilen

(red) Lange hat der Musikverein geprobt – und nun ist es soweit: Die Musiker laden zum Jahreskonzert im Jugendheim Mötsch ein für Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörer können sich – bildlich gesprochen – in den Wilden Westen entführen lassen, am abendlichen Lagerfeuer entspannt den Tag ausklingen lassen oder mit Kaiserin Sissi auf einer saftig-grünen Wiese hoch oben in den Alpen singen.