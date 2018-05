später lesen Freizeit Eintracht Dist wandert Teilen

(red) Die Vereinsgemeinschaften der Deutschen Jugend Kraft Eintracht DIST hatten zu einer Naturwanderung eingeladen. Schon seit Jahren gestalten die Sportler unter Federführung des Tennisclubs und des Lauftreffs diesen Tag. Sie organisieren Wanderstrecken mit Start und Ziel in der Sport- und Freizeitanlage im Wald zwischen Trimport und Dahlem, bauen Pausenstände auf, bedienen nach der Wanderung den Grill und laden den Tennisnachwuchs zu einem Probetraining ein. Der Wandertag lockte nicht nur die Wanderfreunde in die Sport- und Freizeitanlage der DJK Eintracht DIST, sondern war auch etwas für ganze Familien und so ein lebendiger Beweis für den Zusammenhalt der Gemeinschaften in Dahlem, Idenheim, Sülm und Trimport.