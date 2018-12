später lesen BEDA-MARKT Eisiges Wetter, 50 000 Besucher FOTO: klaus kimmling FOTO: klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Beda-Markt zieht – nicht nur Besucher, sondern auch Kunden an. Das war auch bei der 39. Auflage so. Was die Premiere der ersten Landwirtschaftsschau in Fließem angeht, wurden die Erwartungen weit übertroffen.