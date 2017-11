später lesen Elternabend in der Aula Teilen

Twittern

Teilen



Irrel (red) Die Franziskus Grund- und Realschule plus Irrel lädt Eltern und Schüler der vierten Klassen der Grundschule in Irrel und der Grundschulen des erweiterten Einzugsbereichs der Realschule plus für Donnerstag, 23. November, um 18.30 Uhr zu einem "Elternabend weiterführende Schule" in die Aula ein. Es geht um die Möglichkeiten der weiterführenden Schulen der Region, die Bildungsabschlüsse, die Orientierungsstufe im Allgemeinen, mögliche "Bildungsumwege" sowie das Übergangskonzept von Grundschule zu weiterführender Schule in Irrel.