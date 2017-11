später lesen Elternsprechtag am Neuerburger Eifel-Gymnasium Teilen

Neuerburg (red) Ein Elternsprechtag findet am Freitag, 24. November, von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr am Eifel-Gymnasium Neuerburg statt. Wie in den vergangenen Jahren werden Terminlisten erstellt, um lange Wartezeiten zu vermeiden.