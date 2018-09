Ende einer langen Geschichte

Die Kosten

Die Stadt Bitburg hat 1,1 Millionen Euro für das Bürgerhaus Stahl gezahlt. Für das Hauptgebäude und die Außenanlagen gab es aus der Dorferneuerung Zuschüsse von 337 600 Euro. Die Volksbank-Immobiliengesellschaft zahlte einen vorher zugesagten Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro. Die Küche wurde über Spenden von 7000 Euro finanziert, an denen sich der Dorf-Förderverein, die Stiftung der Kreissparkasse, die Volksbank und die Stahler Vereine beteiligten. So blieb für die Stadt ein Eigenanteil in Höhe von 705 400 Euro.