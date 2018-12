später lesen bildung Kursangebot für Bitburger Schüler Teilen

Twittern

Teilen



(red) Elf- bis 19-jährige Schüler aus Bitburg können für zwei Wochen an einer kombinierten Lern- und Erholungsreise mit Sprachkurs in England teilnehmen. Untergebracht werden die Jungen und Mädchen in speziell ausgesuchten englischen Gastfamilien in der am Meer gelegenen Kleinstadt Broadstairs.