Erdorf wappnet sich für kommende Unwetterlagen

Ihr Name

Das sonst meist trockene Flussbett des Eidenbachs grub sich unter den reißenden Wassermassen tiefer und tiefer. Häuser wurden überschwemmt, Grundstücke zerstört.

„Die Bahnlinie entwickelte sich zu einem Damm, entlang dessen sich die Fluten ihren Weg bahnten“, sagt Becker. Den Schaden beziffert er auf rund eine Million Euro. Rund 60 Gebäude seien in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Stadtteil arbeitet weiter intensiv an einem Hochwasserschutzkonzept. Für rund 185 000 Euro soll nun auch die Böschung des Eidenbachs gesichert werden. Das hat der Stadtrat einstimmig so beschlossen.