Damit es sich nie wiederholen mag

(red) Zum Gedenken an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren laden die katholische Kirchengemeinde Kyllburg und die evangelische Kirchengemeinde Bitburg am Freitag, 9. November, zu einem ökumenischen Gottesdienst in die evangelische Kirche nach Kyllburg ein.