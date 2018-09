später lesen POLITIK Ernzener Rat trifft sich Teilen

(red) Der Ortsgemeinderat Ernzen spricht in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ernzen über die Ergänzung von Flächen des im Zusammenhang bebauten Ortslagenbereiches „Hohlweg“ in der Satzung der Ortsgemeinde.