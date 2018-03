(red) Das Tagesseminar „Lebensmittel bedarfsgerecht auswählen“ findet am Donnerstag, 11. Januar, am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel in Bitburg, Westpark 11, statt. Das Seminar beginnt um 9.30 Uhr und endet um 16 Uhr. Der Beitrag beträgt 20 Euro (inklusive Unterlagen, Verpflegung). Mit dieser Veranstaltung startet die sechsteilige Reihe „Essen und Trinken in Kindertagesstätten“. Die Bausteine ergänzen sich, können aber auch unabhängig voneinander besucht werden. Wer alle Seminare besucht, kann ein Zertifikat erwerben. Anmeldung bis 8. Januar unter Telefon 06561/9480-429 oder E-Mail: martina.schmitz@dlr.rlp.de