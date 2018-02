später lesen Energie Experten informieren über Solaranlagen Teilen

Hausbesitzer in und um Bitburg können sich am Mittwoch, 28. Februar, bei innogy vor Ort (Römermauer 7) in Beratungsgesprächen über individuelle Solarlösungen und dazu passende Batteriespeicher informieren. Photovoltaikexperten beraten Interessierte an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr. Gerade die Kombination beider Techniken kann laut dem Veranstalter helfen, Stromkosten zu senken und Verbraucher unabhängig vom Strompreis zu machen. Betreiber von privaten Solaranlagen würden zu eigenen Stromproduzenten und speicherten den selbsterzeugten Strom direkt zuhause. Die Beratung ist kostenlos.