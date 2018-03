Das Magazin „Kriminalreport Südwest“ im SWRFernsehen beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Betrug, Gewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle. Thema der Sendung am Montag, 8. Januar, sind brutale Sparkassenüberfälle in der Eifel. Denn zwei maskierte Männer sind in Filialen in Boos und Oberkail eingebrochen.