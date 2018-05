(red) Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen Wagens, der am Dienstag gegen 7.10 Uhr auf der Landesstraße zwischen Utscheid und Sinspelt nach einem Unfall geflüchtet ist. Der Fahrer war in einer Kurve auf die gegenüberliegende Spur geraten und hatte einen Seat-Fahrer zum Ausweichen in den Graben gezwungen. Der Seat wurde dabei leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Hinweise: Telefon 06561/96850.