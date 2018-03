später lesen Irrel Fahrer beschädigt Renault Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat am Dienstag, 2. Januar, einen dunklen Renault Talisman an der Beifahrerseite beschädigt. Das Auto stand auf dem Parkplatz an der Gemeindehalle Neue Mitte in Irrel. Die Polizei vermutet, dass der Unfall zwischen 14 und 14.45 Uhr passierte. Der Täter flüchtete.