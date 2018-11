später lesen FAHRT Fahrt nach St. Wendel Teilen

Die diesjährige Busfahrt in der Adventszeit geht nach St. Wendel zum vorweihnachtlichen Markt am Sonntag, 9. Dezember 2018. Eingeladen sind alle Bickendorfer Bürger, alle Vereinsmitglieder, aber auch Interessierte aus den Nachbargemeinden, die gerne einmal den schönen Weihnachtsmarkt in St.