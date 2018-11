(red) Eine Busfahrt geht am Sonntag, 9. Dezember, nach St. Wendel zum vorweihnachtlichen Markt. Eingeladen sind alle Bickendorfer Bürger, alle Vereinsmitglieder, aber auch Interessierte aus den Nachbargemeinden.

Abfahrt ist am 9. Dezember, um 9.30 Uhr in der Rittersdorfer Straße in Bitburg und 9.45 Uhr an der Brücke in Bickendorf.

Die Rückkehr ist spätestens um 22 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 40.

Anmeldungen bis 27. November und Infos bei Josef Klankert, Telefon 06569/9649651.