Fallis steht zur (Ur-)wahl

Die Neuerburger sind aufgerufen, am Sonntag, 4. März, ihr Kreuzchen zu setzen. Nach dem Rücktritt von Anna Kling braucht die Stadt einen neuen Chef. Einziger Kandidat ist der Erste Beigeordnete Lothar Fallis.

Der Rücktritt von Stadtbürgermeisterin Anna Kling im Oktober 2017 kam für die Neuerburger überraschend. Doch ein Nachfolger war schnell gefunden: Lothar Fallis (parteilos), acht Jahre lang Erster Beigeordneter, stellt sich am Sonntag, 4. März, zwischen 8 und 18 Uhr, zur Wahl.

Da sich kein weiterer Kandidat gemeldet hat, reicht es, wenn Lothar Fallis mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Er wäre dann Bürgermeister bis zum Ende der Legislaturperiode des Gemeinderats 2019.

„Ich wäre froh, wenn alle Wahlbeteiligten an die Urne schreiten würden“, sagt der Kandidat. „Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, was immer dabei herauskommt.“ Für ihn sei die Wahlbeteiligung auch ein Zeichen, wie die Arbeit des Stadtrats angenommen werde.

Neben der Möglichkeit, am Sonntag in der Stadthalle seine Stimme abzugeben, kann auch per Brief gewählt werden.