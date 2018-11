später lesen FAMILIE Familienforschung: Tipps von Experten Teilen

(red) Der Geschichtliche Arbeitskreis der VHS Bitburger Land bietet für alle an der Heimatkunde und an der Familiengeschichte Interessierten ein mehrteiliges Seminar an. An vier Dienstagen werden im Haus Beda in Bitburg Referenten zu speziellen Themen und Fragestellungen informieren und den Zuhörern Rede und Antwort stehen.