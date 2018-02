Fehlalarm in Bitburg am Sonntagnachmittag

Sirenengeheul hat am frühen Sonntagnachmittag Bitburg aufgeschreckt und Rettungskräfte in Bewegung gesetzt.

Es war die Zeit am frühen Sonntagnachmittag, zu der sich mancher sein Mittagsschläfchen gönnt. In Bitburg dürften einige an diesem Samstag unsaft geweckt worden sein. Denn gegen 13.30 Uhr heulten sie Sirenen in in der Stadt, wenig später waren überall Martinshörner zu hören. Die Rettungskräfte hatten sich auf den Weg zu einem Seniorenheim gemacht. Schnell stand laut Polizei Bitburg allerdings fest, dass eine Bewohnerin versehentlich Alarm ausgelöst hatte.