Was laut Veranstalter geboten wird: ein „Edelflohmarkt“ und weitere Attraktionen wie Entenangeln, Stelzenläufe und Fahrten mit dem Patermobil. Auch Edgar Bujaras historisches Kinderkarussel wird sich wieder drehen. Für die Beschallung sorgen der Musikverein Bitburg, die Band Seven for Joy und die Bitburger Pater. Der Erlös des Festes fließt in die Neugestaltung des Maximiner Wäldchen und die Weihnachtsbaumaktion.