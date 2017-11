Feinstes Pflaster für die Fußgängerzone

In einer Woche soll die Ludesgasse saniert sein, in zwei Jahren die Straßen im gesamten Zentrum. Nicolaj Meyer

Bitburg Die Sonne hat sich noch nicht rausgetraut. Die Münder der Handvoll Männer dampfen wie Kamine bei novembrigen Temperaturen, während die Herren emsig an der Straße arbeiten. Stein um Stein, von sieben in der Früh bis drei Uhr mittags geht es voran: Eine Woche sollen die Bauarbeiten in der Ludesgasse noch dauern. Eine besondere Herausforderung sei das nicht, auch die Witterung spiele mit, sagt Heinz Leister, von einem Wittlicher Bauunternehmen. Er macht seinen Job gern: "Ich finde es klasse, draußen zu arbeiten. Nur wenn es regnet, kann das mal unangenehm sein. Aber die Arbeit muss halt gemacht werden."

Und das wird sie wohl. Bis in zwei Jahren soll die Fußgängerzone komplett saniert sein, lässt Leister wissen. Und er spricht aus Erfahrung, seit 25 Jahren legt er einen Stein neben den anderen. Nach dem kurzen Interview saust er mit seinem kleinen Bagger von der Ludesgasse an der Bäckerei vorbei in die Hauptstraße.

Was die Sanierung der Ludesgasse kostet, verrät Werner Krämer, Pressesprecher der Stadt Bitburg: Rund 240 000 Euro bezahle die Stadt für die kleine Straße, die gesamte Sanierung der Fußgängerzone umfasse circa 8,1 Millionen Euro. Ausgebaut sind der Platz "Am Spittel", die Poststraße, die Schliezgasse, die Josef-Niederprüm-Straße und die Hauptstraße bis zum Petersplatz. Bis Anfang Dezember wird nach Plan, neben der Ludesgasse, auch die Murengasse fertiggestellt sein. Heute, 23. November, tagt das Preisgericht, um die Sieger des Wettbewerbs Stadtplätze zu ermitteln.

Der Sieger-Entwurf wird dann am 14. Dezember im Stadtrat vorgestellt. Für 2018 ist der Ausbau des Petersplatzes - nach Plänen des Siegerentwurfs-, der Petersstraße, der Schakengasse sowie der Hauptstraße bis zum Platz vor der Liebfrauenkirche vorgesehen.