Ferienfreizeiten des Hauses der Jugend

Bitburg (red) Im Haus der Jugend haben die Planungen für die Ferienaktionen 2018 begonnen. Damit alle Interessierten frühzeitig planen können, gibt es schon jetzt Termine.

Weitere Informationen zu den Freizeiten, sowie Ausschreibung und Anmeldebeginn gibt es im neuen Programmheft Anfang Januar 2018, unter Telefon 06561/7809 oder per E-Mail unter info@hdj-bitburg.de.

Die Freizeiten im Überblick:

31. März bis 7. April: Skifreizeit für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren in Stuhlfelden, Österreich.

25. bis 30. Juni: Zirkusprojekt für Grundschulkinder in Bitburg

7. bis 14. Juli: Zeltlager für das fünfte und siebte Schuljahr, Bettenfeld, Kreis Bernkastel-Wittlich.

14. bis 21. Juli: Aktivfreizeit für achtes und zehntes Schuljahr in Pitztal, Österreich.

23. bis 27. Juli: Freizeit der AG zur Integration Jugendlicher mit Behinderung im Teutoburger Wald.