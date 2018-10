später lesen Theater Ferschweiler in polnischer Hand Teilen

Twittern

Teilen



Die Theatergruppe des KV Plateaunarren präsentiert ihr Theaterstück „Polnische Wirtschaft“. Die Aufführungen sind am 26. und 27. Oktober, jeweils um 20.11 Uhr in der Josef-Hoor-Halle in Ferschweiler.