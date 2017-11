später lesen Festliches Adventskonzert Teilen

´Körperich (red) Der Kirchenchor "Cäcilia" Körperich lädt ein zum festlichen Adventskonzert am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Hubertus in Körperich.