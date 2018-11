später lesen Feuerwehr Feuerwehrleute machen Fortbildung FOTO: Trierischer Volksfreund / Werner Irsch FOTO: Trierischer Volksfreund / Werner Irsch Teilen

(red) Die Arbeit eines Feuerwehrmannes unter Atemschutz ist mit großen Risiken verbunden und nicht ganz stressfrei. Daher ist eine gute Ausbildung umso wichtiger. Die Atemschutzgeräteträger (AGT) der Freiwilligen Feuerwehr Baustert haben ein zweites Mal in Düsseldorf an einer Fortbildung teilgenommen. In diesem Jahr ging es zur Firma Heat.