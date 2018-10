später lesen Vereine Filmabend der Soroptimisten Club Bitburg-Prüm Teilen

Es ist schon Tradition geworden, dass die Frauen vom Soroptimist Club Bitburg-Prüm im November zu einem interessanten Filmabend in Bitburg einladen. In diesem Jahr zeigen die Damen den Film „Tanz ins Leben“ am Mittwoch, 14. November, im Skala Kino in Bitburg, Borenweg.