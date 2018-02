Finanzamt ist an Rosenmontag zu

(red) Das Finanzamt Bitburg-Prüm ist am Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen. Am Fastnachtsdienstag ist es geöffnet. Am Donnerstag, 8. Februar (Weiberfastnacht), ist das Service-Center bis 12 Uhr geöffnet. Die Regelung gilt für Bitburg und Prüm.