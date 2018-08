Fischereilehrgang in Burbach

(red) Zum Erwerb des Fischereischeins bietet der Anglerverband Eifel einen Lehrgang an. Beginn : Freitag, 7. September, um 19 Uhr im Litzenhof in Burbach. Der Vorbereitungskurs zur staatlichen Fischerprüfung umfasst fünf Prüfungsgebiete: allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde, Gewässer- und Gerätekunde, Tier- und Naturschutz, Gesetzeskunde.

42 Stunden sind vorgesehen, wovon der Teilnehmer 35 nachweisen muss, um zur Prüfung am 7. Dezember zugelassen zu werden. Kosten: für Jugendliche 100 Euro plus 29 Euro Prüfungsgebühr, für Erwachsene 150 Euro plus 29 Euro Gebühr. Info/Anmeldung: Rosi Moser, Telefon 06550/866 (nach 17 Uhr).