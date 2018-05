Fit dank Kreuzworträtseln

Maria Kleifges ist mit 95 Jahren die älteste Herforsterin. Zum Geburstag gab es ein schönes Fest.

Auf ein arbeitsames, erfülltes Leben blickt Maria Kleifges zurück. Die älteste Herforster Bewohnerin feierte am 15. April ihren 95. Geburtstag. Dabei vereint die Jubilarin nahezu ein ganzes Jahrhundert Lebenserfahrung und live erlebte Geschichte in einer Person, die viel Liebe, Zufriedenheit und geistige Frische ausstrahlt. Dazu tragen sicherlich die Verbundenheit mit ihrer großen Familie, das rege Interesse am Tagesgeschehen sowie ihre geliebten Denksportaufgaben in Form von Kreuzworträtseln bei. Am 15. April 1923 wurde Maria Kleifges in Hörde, einem Stadtteil von Dortmund, geboren. 1950 gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter, der lange Jahre als Malermeister auf dem Flugplatz Bitburg arbeitete, eine eigene Familie. Sechs Kinder (fünf Töchter und ein Sohn) machten die Familie, die in Altscheid ein großes Haus bewohnte, komplett. Leider blieb der Jubilarin von Schicksalsschlägen nicht verschont: Schon 1988 starb ihr Mann und vor einigen Jahren auch die beiden Töchter Sylvia und Carmen.

Vor sieben Jahren kam Maria Kleifges nach Herforst, wo Tochter Anita mit ihrer Familie wohnt. Die rüstige Jubilarin versorgt noch zum größten Teil ihren Haushalt selbst. Gefeiert wurde der hohe Geburtstag im großen Kreise der Familie, darunter acht Enkelkinder und acht Urenkel. „Mögen noch recht viele Jahre in guter Gesundheit ihr Begleiter sein. Alles Gute und Gottes Segen!“ Dies brachten Bürgermeister Manfred Rodens bei seinen Glückwünschen für die Verbandsgemeinde und Ortsbürgermeister Werner Pick, der für die Gemeinde Herforst gratulierte, zum Ausdruck.