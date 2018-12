später lesen Benefiz Flohmarkt-Erlös geht an Lichtblick FOTO: TV / Alexandra Thielen FOTO: TV / Alexandra Thielen Teilen

(red) „Sinspelt räumt auf!“ Unter diesem Motto hatte im Gemeindehaus in Sinspelt ein Flohmarkt stattgefunden – organisiert von Gisela Kartz, Maria Peters und Petra Kreutz. Der Erlös an diesem Tag ging an den Verein „Lichtblick Bitburg – Hilfe für Schwerkranke und Behinderte Kinder in unserer Region“.