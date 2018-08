(red) Der Offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 2. August, von 19.30 bis 21 Uhr folgendes Programm: 19.30 Uhr Eröffnungsveranstaltung zum Folklore-Festival 2018; 20.30 Uhr: „Kalahari“, Film von Willy Lang.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 4. August, 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 5. August, 3 bis 4.30 Uhr, und am Dienstag, 7. August, 10 bis 11.30 Uhr. Zur selben Zeit ist die Sendung zu sehen im Internet unter www.ok54.de/iptv