Bitburg (red/scho) Mehr als 50 Lehrer aller Schularten nutzten den vom Medienzentrum des Eifelkreises Bitburg-Prüm ausgerichteten 3. "eEducation-Tag" an der Theobald-Simon-Schule in Bitburg, um in Workshops neue Anregungen zum Lehren und Lernen mit digitalen Medien zu erhalten. Im nächsten Workshop am 7. Dezember stellt das Medienzentrum die Greenscreen-Technologie und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht vor.