(red) Seit Beginn des Schuljahres leisten Hannah Roderich und Simone Kohl ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Realschule plus Neuerburg. Als Schulhelfer unterstützen sie Lehrpersonen und Sozialpädagoginnen im Rahmen der Ganztagsschule. Zu ihren Aufgaben gehören die Aufsicht beim Mittagessen, die Betreuung kleiner Gruppen während der Lern- und Hausaufgabenzeiten und in Arbeitsgemeinschaften oder auch die Beteiligung an Projekten. Die Grund- und Realschule plus bietet im kommenden Schuljahr zwei FSJ-Stellen an. Wer sich dafür interessiert, sollte sich möglichst bald bewerben. Gesucht werden Menschen ab 18 Jahren.