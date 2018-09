später lesen POLITIK Friedhofsmauer ist Thema im Rat Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Ortsgemeinderat Gilzem tagt am Donnerstag, 27. September, um 20 Uhr im Gasthaus Dichter, Gilzem. Themen sind die Auftragsvergabe für Architektenleistungen an der Kita Eisenach, die Sanierung der Friedhofsmauer sowie die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz.