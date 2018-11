später lesen LANDWIRTSCHAFT Futterbautag für Milchviehhalter mit Fachvorträgen Teilen

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel richtet seinen 13. Futterbautag für Milchviehhalter aus. Der Futterbautag beginnt am Dienstag, 20. November, um 9.30 Uhr in der Aula des DLR Eifel in Bitburg mit der Mitgliederversammlung des Futtermittelprüfrings Eifel.