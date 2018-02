Gärtner, Zirkusleute und Sponge-Bob

Ihr Name

(utz) Gemütlich und familiär geht es beim Umzug in Hamm und Echtershausen zu. Fast alle Einwohner feiern mit. Und sechs Gruppen mit rund 80 Aktiven sind dabei, unter anderem die Gärtner- und Blumengruppe aus Echtershausen, in der Bürgermeister Norbert Fleckner gerne dabei ist. Die Gastgruppen aus Oberweiler und Philippsweiler sorgen ebenfalls für Stimmung. Nicole Hommerding, Vorsitzende der „KG Läsepänz (Linsenkinder)“, ist als Zirkusartistin mit Verstärkung und eigenem Wagen gekommen. Die KG selbst hat einen schönen Wagen mit Sponge-Bob gebaut. Übrigens: die Läsepänz heißen so, weil es früher immer Linsensuppe während des Umzugs gab. ⇥Foto: Ulrike Löhnertz