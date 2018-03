später lesen Gateball Schnuppertag Gateballer stellen sich vor FOTO: Keiichi Higowaja / Trierischer Volksfreund FOTO: Keiichi Higowaja / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Südeifel-Krocket- und Gateball-Freunde organisieren einen Schnuppertag am Sonntag, 28. Januar, von 14.30 bis 18 Uhr, in der Kunstrasenhalle der Sport-Schule, Werner-von-Siemens-Straße am Flugplatz. Informationen unter Telefon 06567/9604095 oder www.gransdorf.de