(red) Zur Erinnerung an den 80. Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 ist eine Gedenkfeier auf dem Jüdischen Friedhof in Bitburg, Erdorfer Straße (Zugang über das Tor am Talweg).