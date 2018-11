später lesen GEDENKEN Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof Teilen

Eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof Kolmeshöh in Bitburg ist am Sonntag, 18. November, um 11 Uhr. Die Gedenkrede hält Bürgermeister Joachim Kandels. Das Totengedenken übernehmen Schüler der Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg.