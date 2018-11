später lesen Irrel Gedichtetreff zum Thema Goethe Teilen

) Das Caritashaus der Begegnung in Irrel lädt alle Freunde der Lyrik zum nächsten Gedichtetreff am Donnerstag, 29. November, um 14.30 Uhr in das Caritashaus ein.Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Gedichte des Dichters Johann Wolfgang von Goethe.