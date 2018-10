später lesen Vereine Geheimnisvoll: Halloween-Tour für Kinder und Eltern Teilen

(red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt lädt ein zur Halloween-Kinderwanderung am Samstag, 20. Oktober. Los geht es um 19 Uhr in der Alsbach, Straße Richtung Hüttingen, bei der Schutzhütte an der Abzweigung zur Grillhütte.