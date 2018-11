Irreler Bürger arbeiten an ihrer Zukunft

Bei einer von der Gemeinde Irrel organisierten Zukunftswerkstatt können die Einwohner Ideen verwirklichen. Start ist am Samstag in der Gemeindehalle.

Die Gemeinde Irrel will ihre Zukunft selbst gestalten. Dazu gab es kürzlich eine Auftaktveranstaltung in der Gemeindehalle. Ortsbürgermeister Heinz Haas begrüßte dazu mehr als 130 interessierte Bürger, deren Ziel es ist, Irrel lebens- und liebenswert zu gestalten.

Nachdem Gemeinderatsmitglied und Mitinitiator der Initiative „Hand in Hand für Irrel“, Michael Helbach, einen Umriss über das Leben im Dorf gab, leitete Dorfentwickler Bernd Gard in die anstehende Thematik über.

Demnach hätten fast alle Kommunen zurzeit die gleichen Probleme: Leere Kassen, aber gleichzeitig große Herausforderungen, die mit Tempo auf die Bürger zukommen. Themen wie der demografische Wandel, Gesundheitsversorgung, Altersarmut und Migration, aber auch Vereinsamung des Einzelnen, behindertengerechte Umgebung und Pflegenotstand gelte es gemeinsam zu erkennen und zu lösen. Einen Ort für die junge Bevölkerung attraktiv zu gestalten, ohne dabei die älteren Mitmenschen zu vergessen.

Diese Probleme können nicht mehr ausschließlich von einem Gemeinderat angegangen und gelöst werden, sondern alle an der Basis seien gefragt und gefordert. Dies war eine Erkenntnis des Abends. Die Bevölkerung will in einem funktionierenden und gesunden System leben, muss aber auch erkennen, dass dafür etwas getan werden muss.

Die kleinen Schritte und Taten von jedem Einzelnen seien es, so Helbach, die alle zusammen weiterbringen können. Viele Dörfer hätten diese Themen bereits angegangen und Lösungen entwickelt. Und auch der Gemeinderat Irrel hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, in einemBürgerbeteiligungsprozess nach dem „Saarburger Modell“ den Weg in die Zukunft zu gehen. Im nun folgenden Schritt sollen gemeinsam mit den Bürgern in einer Zukunftswerkstatt Ideen gesammelt, Zukunftskonzepte entworfen und umgesetzt werden. Jeder habe die Möglichkeit, sich im Rahmen seiner Interessen und Wünsche einzubringen und Ideen zu verwirklichen, sagt Bürgermeister Heinz Haas: „Die Bürger kennen Irrel mit am Besten und können aus diesem Grund die Richtung mitbestimmen, wie sich die Gemeinde in den nächsten Jahren weiter entwickeln soll und kann.“

Start für die Zukunftswerkstatt ist Samstag, 24. November, ab 9 Uhr in der Gemeindehalle Irrel, Sitzungsraum des Gemeinderates.

Weitere Termine für die Zukunftswerkstatt werden noch bekanntgegeben. Jeder ist eingeladen mitzumachen. Kontakt: zukunft.

handinhandirrel@online.de oder Facebook