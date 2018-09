später lesen WIRTSCHAFT Gemeindetreff im Pfarrheim Teilen

Twittern

Teilen



Im Anschluss an den Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter findet an jedem dritten Sonntag im Monat im Pfarrheim St. Peter der Gemeindetreff statt: Zusammensitzen, erzählen, Leute kennenlernen bei Kaffee und Tee aus dem fairen Handel und Gebäck.