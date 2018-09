Gemeinsam Schmuck basteln

(red) Zum Auftakt eines ehrenamtlich geführten Deutschkurses für Frauen in Arzfeld ist der künftige Unterrichtsraum kurzerhand zum „Schmuckatelier“ umfunktioniert worden. Nun lädt das Frauenprojekt Basis alle interessierten Frauen in Bitburg ein: zu Begegnung und Raum für eigene Kreationen.

Das nächste Schmuckatelier ist am Dienstag, 9. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus/Café Miteinander, Erdorfer Straße 9 in Bitburg. Durch den Bereich Flucht, Migration und Integration kann ein breites Sortiment an Bastelzubehör zur Anfertigung individueller Schmuckstücke zur Verfügung gestellt werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten bei Julia Spang, Telefon 06561/6020-235, E-Mail Julia.Spang@drk-bitburg.de