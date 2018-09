Gemeinsame Orientierungsstufe feiert 50-jähriges Bestehen

(red) Feierlich gewürdigt wurden 50 erfolgreiche Jahre der gemeinsamen Orientierungsstufe von Otto-Hahn-Realschule plus und St.-Willibrord-Gymnasium (GOS) mit vielen Ehrengästen, Lehrern und Schülern.

Neben musikalischen Darbietungen des GOS-Chores und des Schulorchesters präsentierten die bilinguale Englischklasse und die Sportklasse ihr Können. Im Rückblick auf seine Schulzeit lobte Joachim Streit vor allem, dass diese ihm eine breite Basis an Allgemeinbildung vermittelt habe. In seiner Festansprache würdigte seitens der ADD Trier der Leitende Regierungsschuldirektor Martin Harz die gute Zusammenarbeit der beiden an der Leitung der Orientierungsstufe beteiligten Schulen. Die aktuellen Anmeldezahlen für die Gemeinsame Orientierungsstufe seien ein weiterer Beleg, dass die Menschen in der Region Bitburg diese Schulform gerne annehmen. Diese positive Einschätzung wurde vom Schulleiter des St.-Willibrord-Gymnasiums, Andreas Merzhäuser, geteilt. ⇥Fotos: Michael Ferner